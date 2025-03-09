كريم فهمي يتألق في “وتقابل حبيب”.. وأغنية “الحب عيبنا” حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحقق النجم المصري كريم فهمي نجاحًا لافتًا خلال شهر رمضان المبارك من خلال مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يجمعه مجددًا بالنجمة ياسمين صبري، في تعاون درامي جديد بعد نجاحهما معًا في مسلسل “ونحب تاني ليه” عام 2020.

“وتقابل حبيب”.. دراما مشوّقة بنجوم الصف الأول

يضم المسلسل نخبة من النجوم إلى جانب كريم فهمي وياسمين صبري، من بينهم أنوشكا، خالد سليم، بسنت شوقي، حنان سليمان، إنجي كيوان، ندى موسى، رشوان توفيق، صلاح عبدالله، محمود ياسين، منة عرفة، وسلمى غريب. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

منذ عرض الحلقات الأولى، حظي المسلسل بإشادات واسعة، حيث نال إعجاب الجمهور بسبب الحبكة الدرامية المشوّقة وأداء الأبطال، بالإضافة إلى الكيمياء الواضحة بين كريم فهمي وياسمين صبري، والتي أضافت طابعًا خاصًا إلى القصة العاطفية التي يدور حولها العمل.

“الحب عيبنا”.. أغنية رومانسية تشعل الأجواء

وفي خطوة زادت من التفاعل مع المسلسل، تم إطلاق أغنية “الحب عيبنا” التي قدمها النجم المصري رامي صبري بصوته ضمن أحداث العمل. الأغنية من كلمات كريم فهمي، برؤية فنية محمد حامد، وتوزيع وميكس وماستر هشام البنا، وقد لاقت انتشارًا واسعًا فور صدورها أمس، حيث عبّر الجمهور عن إعجابه الكبير بالكلمات المؤثرة واللحن العاطفي الذي يعكس أجواء المسلسل.

إليسا تشعل رمضان بشارة المسلسل

إلى جانب ذلك، أضفت النجمة اللبنانية إليسا بُعدًا عاطفيًا قويًا على العمل من خلال تقديمها شارة المسلسل، التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ الأيام الأولى لعرض المسلسل. وحققت الشارة ملايين المشاهدات على يوتيوب وتصدرت قوائم الاستماع على المنصات الرقمية في مصر والعالم العربي، حيث أشاد الجمهور بإحساس إليسا العميق الذي زاد من تأثير الأغنية ورسالتها.

نجاح جماهيري متواصل

بهذا الزخم الفني، يواصل كريم فهمي تعزيز حضوره في دراما رمضان، حيث يشهد مسلسل “وتقابل حبيب” متابعة واسعة، مدعومًا بنجاح الأغاني المصاحبة له، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال التي تركت بصمة خلال الشهر الفضيل.