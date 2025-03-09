شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9.. كريم فهمي يصر على دعم ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

اجتمعت عائلة أبو العزم، عبد العزيز (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) ويوسف (خالد سليم) مع فارس (كريم فهمى) خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب، لتوجيه اللوم والعتاب له على تصرفه مع ليل ومساعدتها للخروج من الفيلا بصحبة أبنائها، حيث يرون أن ما فعله فارس تصرف ضد مصلحة العائلة.

يرفض فارس أي لوم أو عتاب في هذا الموضوع تمامًا لأنه يرى ما فعله هو الصواب كما أبدى تأييده لموقف ليل تجاه عائلته، فيما يؤكد عبد العزيز أن أولاد العائلة لن تتم تربيتهم بعيدا عنهم وتدعم إجلال ذلك وتوافق على طلاق ليل ولكن بشرط استمرار بقاء البنات في فيلا أبو العزم.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9

وخلال أحداث الحلقة التاسعة، عاتب فارس لشقيقه خالد على تصرفه ضد ليل بقطع الطريق عليها وخطف بناتها، وانه كيف وافق على إصابة البنات بالزعر، ليدافع خالد عن نفسه بأنه كان مجبرا على فعل ذلك، وانه لا يستطيع الاعتراض مثله

فارس يؤكد لخالد أنه سيكون مثل يوسف الذى استسلم وأصبح يقوم بكل شىء خطأ حتى أصبح يقتنع أنه صواب، يخبر حازم، فارس أنه يريد أن يخطب إنجى (بسنت أبو باشا) بعد انتهاء فترة الحداد، ليشجعه فارس على الخطوة ويؤكد له أنه سيكون فى ظهره ويدعم هذا القرار.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب بذهاب ذهبت ليل إلى فيلا أبو العزم بعد خطف بناتها من قبل حازم بتحريض من شقيقه يوسف ووالدته إجلال (أنوشكا)، ورفض يوسف اعطائها البنات الا عندما تدخل الفيلا والتحدث معها.

يجلس يوسف مع ليل ويؤكد لها أنه متمسك بها كزوجة لها، ولكن ليل لا تريد الا الطلاق، ليعرض عليها يوسف عرضاً بأن يطلقها وتبقي ليل وبناتها في الفيلا ويغادر هو ويذهب للاقامة مع والده ووالدته، خاصة وأن يرفض رفضاً تاما خروج البنات مع والدتهما، ولكن ليل ترفض هذا العرض وتتصل بوالدتها لتُحضر جدها ويأتي ليطلقها من يوسف.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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