شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9.. محمود ياسين جونيور يعتذر لـ ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر حازم أبو العزم إلى ليل (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب الذى يتم عرضه على قناة Dmc ومنصة Watch it، وذلك بعدما قطع الطريق عليها وأخذ بناتها منها بالقوة أثناء عودتها من فيلا العائلة.

وأبدى حازم اعتذاره إلى ليل المتواجدة في فيلا أبو العزم مع بنتها بعدما أخبرها زوجها يوسف بأنها لن تصطحب البنات معها، حيث أكد حازم أن نفذ طلب والدته (إجلال) فقط وأنه غير مقتنع بما حدث ولولا طلب والدته منه لما فعل ذلك لتتقبل ليل اعتذار حازم.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب بذهاب ذهبت ليل إلى فيلا أبو العزم بعد خطف بناتها من قبل حازم بتحريض من شقيقه يوسف ووالدته إجلال (أنوشكا)، ورفض يوسف اعطائها البنات الا عندما تدخل الفيلا والتحدث معها.

يجلس يوسف مع ليل ويؤكد لها أنه متمسك بها كزوجة لها، ولكن ليل لا تريد الا الطلاق، ليعرض عليها يوسف عرضاً بأن يطلقها وتبقي ليل وبناتها في الفيلا ويغادر هو ويذهب للاقامة مع والده ووالدته، خاصة وأن يرفض رفضاً تاما خروج البنات مع والدتهما، ولكن ليل ترفض هذا العرض وتتصل بوالدتها لتُحضر جدها ويأتي ليطلقها من يوسف.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9