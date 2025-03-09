شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9.. كريم فهمي يخشى على محمود جونيور أن يصبح مثل خالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب، عتاب فارس (كريم فهمى) لشقيقه خالد على تصرفه ضد ليل (ياسمين عبد العزيز)، بقطع الطريق عليها وخطف بناتها، وأنه كيف وافق على إصابة البنات بالذعر، ليدافع خالد عن نفسه بأنه كان مجبرًا على فعل ذلك، وأنه لا يستطيع الاعتراض مثله.

فارس يؤكد لخالد أنه سيكون مثل يوسف (خالد سليم) الذى استسلم وأصبح يقوم بكل شىء خطأ حتى أصبح يقتنع أنه صواب، ويخبر حازم فارس أنه يريد أن يخطب إنجى (بسنت أبو باشا) بعد انتهاء فترة الحداد، ليشجعه فارس على الخطوة ويؤكد له أنه سيكون فى ظهره ويدعم هذا القرار.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب بذهاب ذهبت ليل إلى فيلا أبو العزم بعد خطف بناتها من قبل حازم بتحريض من شقيقه يوسف ووالدته إجلال (أنوشكا)، ورفض يوسف اعطائها البنات الا عندما تدخل الفيلا والتحدث معها.

يجلس يوسف مع ليل ويؤكد لها أنه متمسك بها كزوجة لها، ولكن ليل لا تريد الا الطلاق، ليعرض عليها يوسف عرضاً بأن يطلقها وتبقي ليل وبناتها في الفيلا ويغادر هو ويذهب للاقامة مع والده ووالدته، خاصة وأن يرفض رفضاً تاما خروج البنات مع والدتهما، ولكن ليل ترفض هذا العرض وتتصل بوالدتها لتُحضر جدها ويأتي ليطلقها من يوسف.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل وتقابل حبيب