شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ9 من مسلسل إخواتي.. هشام يحصل على جواب توت عنخ آمون لصالح مدام رقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم علي صبحي (هشام) على جواب توت عنخ آمون لصالح النجمة شيرين رضا (مدام رقية)، بعد محاولات كثيرة من الأخيرة للضغط عليه، لتنتهي المحاولات بسرقة الجواب من المقبرة الفرعونيّة التي يعمل فيها لصالحها، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر فضائية DMC.

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مواعيد العرض والإعادة



‎يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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قصة مسلسل إخواتي



‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

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أبطال مسلسل إخواتي



‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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