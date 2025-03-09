في رامز إيلون مصر: محمد رجب يكشف زواجه من هذه الفنانة

فكرة مقلب "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 08:56 مساءً - عُرض منذ قليل حلقة جديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، واستضاف الفنان رامز جلال بالحلقة الفنان محمد رجب.وكان قد اشتهر الفنانلدى الجمهور العربي كل عام بتقديم برنامج مقالب، والذي جاء هذا العام بعنوان "رامز إيلون مصر" والذي تقوم فكرته على إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية وتأتي لجنة تحكيم هذا البرنامج المزيف مكونة من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، فيما يتم إيهام الضيف بأنه الحكم الثالث في المسابقةوظهر الفنان محمد رجب بالحلقة التاسعة من البرنامج وهو مستلقٍ على السرير الشهير بالمستشفيات ومُقيد بإحكام، حتى يظهر ربوت، والذي يختبر رجب في مسابقة معلومات وحينما يخطئ في الإجابة يتم كهربته مما أثار انفعال الفنانعلى الروبوت وهاجمه بتوجيه الحديث إليه بعنف، وفيما بعد خلال أحداث الحلقة يكشف الروبوت عن شخصيته ليكون الفنان، والذي ينهال عليه بالشتائم.محمد رجب يكشف زواجه من دانا الحلبيوخلال الحلقة سأل رامز جلالوهو مقيد على السرير الكهربائي، عن حقيقة زواجه من دانا الحلبي، ليرد رجب مؤكدًا زواجه منها قائلًا: "أه أتجوزتها لمدة سنة ونصف".

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محمد رجب "الحلانجي" في رمضان 2025

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يشارك الفنانفي مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي"، ويُشاركه مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: أيتن عامر، محمد لطفي، وميمي جمال، وطارق صبري، ومحمود قابيل، وسامح الصريطي، وأحمد وفيق، وإبراهيم السمان، ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».