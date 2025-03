ظهور نادر لابن مايكل جاكسون في مسرحية تُحيي سيرة والده

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 08:56 مساءً - ظهر الابن الأكبر للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، برينس جاكسون، البالغ من العمر 28 عاماً، في ليلة افتتاح مسرحية MJ: The Musical في Lyric Theatre في سيدني، مساء أمس، في ظهور نادر له؛ حيث يحرص أبناء جاكسون منذ وفاة والدهم، وحتى من قبل وفاته، على الابتعاد عن الأضواء بشكل كامل، ويظهرون كلّ فترة بعيدة في فعاليات خاصة بهم، أو تكريمٍ لوالدهم.

السجادة الحمراء لمسرحية MJ: The Musical

ظهر برينس جاكسون، على السجادة الحمراء منفرداً، وكان يبدو عليه أنه في حالة معنوية جيدة، وكان مرتدياً بدلة مخططة باللون الأزرق الداكن. وتستند مسرحية MJ: The Musical إلى سيرة مايكل جاكسون، الذي تُوفّي في 25 يونيو 2009، وتوثّق مسيرته الفنية الإبداعية واستعداده لجولة Dangerous World Tour عام 1992.

المسرحية عُرضت لأول مرة في برودواي في مسرح نيل سيمون في 6 ديسمبر 2021، وافتُتحت في ويست إند بلندن في عام 2024.

يأتي حضور برينس لإطلاق المسرحية الموسيقية في سيدني، بعد عام من حضوره هو وشقيقيه: باريس، 26 عاماً، وبيجي، 23 عاماً، ليلة إطلاق المسرحية في لندن، معاً في مارس 2024.

أعمال فنية تُحيي سيرة مايكل جاكسون

يُذكر أنه في الأول من يونيو 2024، أعلن برينس على "إنستغرام" عن عرضٍ جديد تم تصميمه خصيصاً تكريماً لمايكل، يسمى "This is Thriller". ومن المقرر أن يقام في مسرح بالاس في لوس أنجلوس كلّ خمس سنوات؛ احتفالاً بالمسيرة الناجحة للمغني الراحل.وكتب برينس حينها: "يسعدنا أن نعلن عن حدثنا القادم "This is Thriller"، والذي سيقام في مسرح بالاس الشهير، والخطط المستقبلية هي إقامة Thriller Night كل 5 سنوات. ستكون ليلة Thriller التالية في عام 2027 للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين أغنية Thriller".كما ستتم مشاركة قصة حياةومسيرته المهنية على الشاشة الكبيرة في فيلم السيرة الذاتية القادم مايكل، والذي من المقرر عرضه في 3 أكتوبر 2025، ويقدّم الفيلم للجمهور تصويراً رائعاً وصادقاً للرجل اللامع والمعقّد، الذي أصبح ملك البوب.ويشارك في بطولة الفيلم: جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، وهو ابن شقيق مايكل جيرمين جاكسون، الذي يلعب الدور الرئيسي.إليكِ هذا الخبر وفاة تيتو جاكسون شقيق مايكل جاكسون عن عمرٍ يناهز الـ70 عاماً