لهذا السبب اعتذر أحمد زاهر لابنته ملك.. اعرفي القصة

أحمد زاهر يعتذر لابنته ملك

https://www.instagram.com/p/DG8uMQJo1Av/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG8uMQJo1Av/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG8uMQJo1Av/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد زاهر مع ابنته ملك في "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 08:56 مساءً - حرَص الفنانعلى الاعتذار لابنته ملك، وذلك بعد قيامه بضربها خلال الحلقة الثامنة من مسلسل "سيد الناس" المذاع على قناة "MBC مصر".اعتذر الفنان أحمد زاهر لابنته ملك، وذلك بعد مشهد "الضرب" خلال الحلقة الثامنة من مسلسلهما الرمضاني "سيد الناس"، وذلك بعد اكتشاف وجود علاقة بين "ميادة– ملك زاهر" و"أدهم الجارحي"، وسط عداء كبير بين العائلتين؛ مما يجعله يرفض تماماً أيّة علاقة تجمع بينهما.وشارك زاهر عدداً من الصور من المشهد الذي جمعه بالنجمات: ملك زاهر ومنة فضالي ونشوى مصطفى، من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلّق على الصور قائلاً: "أنا آسف يا حبيبتي حقكِ عليّا يا ملوكتي، بس المشهد عاوز كده، سامحيني والنبي، أنا كأحمد زاهر آسف جداً، بس كفاروق الجباس هانحرك وأعلّق رقبتك على باب المحل".تشارك ملك زاهر والدها الفنانفي مسلسل "سيد الناس"، مع وجود مواجهات تجمع الأب بابنته، وخاصة بسب علاقتها بـ"ابن الجارحي" عدو والدها اللدود، والذي يجسّد شخصيته الفنان عمرو سعد.وتجسّد ملك خلال العمل شخصية تُدعى "ميادة"، ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم، وهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري. وتأليف ورشة قلم. وإخراج محمد سامي."سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.يمكنكم متابعة محمد سامي: أي حد اختلفت معاه بليد وفاشللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».