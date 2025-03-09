نادر الأتات بأقوى حفلات العيد في لبنان.. نجاحات متتالية تضعه في الصدارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم اللبناني نادر الأتات لإحياء حفل كبير في فندق “لو رويال” بمنطقة ضبية في لبنان، احتفالًا بعيد الفطر المبارك. ويشاركه في الحفل النجم اللبناني وائل جسار، ما يجعل هذا الحدث واحدًا من أبرز السهرات الفنية المنتظرة خلال العيد، حيث سيقدم النجمان باقة من أجمل أغانيهما أمام جمهور متحمس لهذا اللقاء الفني المميز.

“فقدت الذاكرة”.. نجاح عراقي-لبناني يتصدر المشهد

قبل انطلاق شهر رمضان، كان نادر الأتات قد طرح ديو غنائي مميز مع الفنان العراقي نور الزين بعنوان “فقدت الذاكرة”، والتي حققت نجاحًا واسعًا منذ إصدارها. خلال ثلاثة أسابيع فقط، تخطت الأغنية 2.3 مليون مشاهدة على يوتيوب، وسط تفاعل جماهيري كبير عبر مختلف المنصات الرقمية.

الأغنية، التي حملت توقيع نور الزين من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي المتقن لـعمر صباغ، تصدّرت قوائم الترند في كل من العراق ولبنان، حيث أشاد الجمهور بالتناغم الفريد بين صوتي الأتات والزين، وبالإحساس العميق الذي نقلته الأغنية. كما تداول المتابعون مقاطع فيديو توثق تفاعلهم مع العمل، مؤكدين أنه من أقوى الأعمال الثنائية التي طُرحت مؤخرًا.

أنشودة رمضانية بصوت نادر الأتات تحصد الإعجاب

ومع دخول شهر رمضان، فاجأ نادر الأتات الجمهور بتقديم أنشودة “رمضان” بصوته، وهي الأغنية التي تعود بالأصل للمنشد الديني ماهر زين. وقام الأتات بتسجيلها بصوته وأطلقها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقةً بفيديو خاص صُوِّر أمام أحد المساجد في بيروت، مما أضفى طابعًا روحانيًا مميزًا على العمل.

في تعليقه على الفيديو، كتب نادر: “رمضان يا حبيب.. ليتك دومًا قريب. شهر الخير والبركة واللمة الحلوة، شهر الرحمة والتسامح والمحبة.. بتمنى يحملكن بكل معانيه كل شي بتتمنوه، صيام مقبول للجميع إن شاء الله.. رمضان مبارك.”

حظي الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بإحساسه العميق في الأداء، وشاركوا المقطع على صفحاتهم، ما زاد من انتشاره وجعل الأتات حديث مواقع التواصل خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

نادر الأتات.. بين التألق الفني واللقاء الجماهيري

بهذا الزخم الفني الكبير، يواصل نادر الأتات تألقه بين الإصدارات الغنائية الناجحة والاستعدادات للحفلات الجماهيرية، حيث يأتي حفله المنتظر في عيد الفطر ليؤكد مكانته بين أبرز النجوم الذين يشعلون الأجواء في هذه المناسبة. فهل يحمل العيد معه مفاجآت جديدة من نادر الأتات لجمهوره؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة!