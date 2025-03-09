نوال الزغبي تحتفل بعيد الفطر في بيروت.. “لبنان ما بيلبقلو إلا الفرح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل ضخم في بيروت بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنةً عن لقاء مرتقب مع جمهورها في Quora Beirut يوم ثالث أيام العيد. وأرفقت نوال المنشور بتعليق عبّرت فيه عن شوقها للقاء جمهورها قائلة: “لأن لبنان ما بيلبقلو إلا الفرح والأعياد، ناطرتكن تا نعيد سوا ببيروت بثالث يوم عيد الفطر المبارك بـQuora Beirut كونوا كتار اشتقتلكن”.

ويأتي هذا الحفل وسط حالة من النشاط الفني الكبير الذي تعيشه نوال الزغبي، حيث طرحت مؤخرًا أغنية “يا حبايب” الخاصة بشهر رمضان، والتي حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

“يا حبايب”.. نجاح جماهيري وترند سريع

الأغنية، التي تحمل طابعًا وجدانيًا دافئًا يعكس روح شهر رمضان، تصدرت قوائم الاستماع بسرعة وأثارت إعجاب الجمهور بأسلوبها العاطفي والموسيقي المميز. بفضل أدائها المليء بالإحساس وصوتها العذب، نجحت نوال في تقديم عمل موسيقي متكامل نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

كما تصدرت “يا حبايب” قوائم الترند وسط تفاعل كبير من المتابعين، الذين أشادوا بجمال اللحن والكلمات التي تعكس معاني المحبة والتآخي في الشهر الفضيل، مما يضيف نجاحًا جديدًا لمسيرتها الغنائية الحافلة بالأعمال المميزة.

إطلالة مميزة في “رامز إيلون مصر”

إلى جانب نشاطها الفني، تحلّ نوال الزغبي ضيف شرف على برنامج المقالب الرمضاني “رامز إيلون مصر”، الذي تم تصويره في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد لاقت إطلالتها في البرنامج ثناءً كبيرًا من المتابعين، حيث تحظى كل حلقة بردود فعل واسعة وإشادات بتفاعلها العفوي وأدائها المرح.

بذلك، تواصل نوال الزغبي تألقها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، سواء من خلال أعمالها الغنائية الناجحة أو لقاءاتها التلفزيونية المميزة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز النجمات على الساحة الفنية العربية.