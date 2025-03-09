هيفاء وهبي بإطلالة تخطف الأنظار.. سحر وأناقة في رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة خلال شهر رمضان المبارك، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور التي تعكس فخامة ورقي أجواء الشهر الفضيل. ارتدت هيفاء فستانًا طويلًا باللون الوردي بتصميم كلاسيكي أنيق، تميز بأكمام واسعة انسيابية زادته فخامة، وزينته ببروش ذهبي فاخر عند الصدر، مما أضفى لمسة ملكية على الإطلالة. اختارت ساعة فاخرة وإكسسوارات بسيطة، حافظت على طابع الإطلالة الراقية دون تكلف، ما عكس أسلوبها الذي يجمع بين الأنوثة والرقي.

التقطت الصور في قصر فخم زينته ثريات ذهبية ضخمة، وديكورات كلاسيكية تعكس أجواء الفخامة. في إحدى اللقطات، ظهرت هيفاء وهي تحمل قالب حلوى وردي اللون مزينًا بحبات التوت الأحمر، مما أضفى على الصور طابعًا دافئًا يتناغم مع أجواء الشهر الفضيل.

في تعليقها على الصور، كتبت هيفاء: “