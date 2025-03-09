شكرا لقرائتكم خبر عن في الشهر الرابع.. حسن الرداد يعترف لـ أسما إبراهيم بحمل إيمي سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن الرداد عن رأيه في الحسد، وذلك خلال برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وقال حسن الرداد: "أنا مؤمن بالحسد ولكن مش بعمل أي حاجة تحصينات للحماية من الحسد، وأي واحدة حامل تخبي إنها حامل طالما مفيش داعي إنها تقول".

تابع: "إيمي حامل وسبق وأن أعلنت وهي في الشهر الرابع حاليًا"

ويعرض برنامج "حبر سري"، للاعلامية أسما إبراهيم لأول مرة على قناة سي بي سي بالإضافة إلى "القاهرة والناس".

وكانت قد طرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، ورنا رئيس.