شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج محمد الشال.. والعزاء في الحامدية الشاذلية الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا اليوم الأحد، المخرج محمد الشال، بعد صراع مع المرض، وكتب نجل شقيق المخرج عبر حسابه بموقع فيس بوك: "توفي إلى رحمة الله عمي المخرج محمد الشال ربنا يرحمك يا عمي ويغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا"، وشيع جثمان المخرج الراحل من مسجد صلاح الدين الأيوبي بالمنيل، عقب صلاة العصر.

ويقام يوم الجمعة المقبلة عزاء المخرج محمد الشال وذلك في الساعة السابعة مساءً بمسجد الحامدية الشاذلية.

المخرج محمد الشال

محمد الشال مخرج مسرح وسينما وتليفزيون‏ مصري من مواليد محافظة القاهرة درس في ‏المعهد العالى للفنون المسرحية‏ وعضو مجلس نقابة السينمائيين، ومن أهم أعماله: مسرحية "الثعلب" للفنان محمد صبحي ومسلسل "رحله للحياة" تأليف الفنان مصطفى بركات، وشغل "الشال" منصب مدير عام الدراما بالتليفزيون المصري، ومديرًا للقناة الرابعة "الإسماعيلية" في 2002 وحتى 2007، من أعماله دقي يا مزيكا.