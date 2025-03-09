شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9.. ياسمين عبد العزيز ترفض عرض خالد سليم بشأن بناتها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب الذى يتم عرضه على قناة Dmc ومنصة Watch it، حيث ذهبت ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى فيلا أبو العزم بعد خطف بناتها من قبل حازم (محمود ياسين جونيور) بتحريض من شقيقه يوسف (خالد سليم) ووالدته إجلال (أنوشكا)، ورفض يوسف إعطاءها البنات إلا عندما تدخل الفيلا والتحدث معها.

يجلس يوسف مع ليل ويؤكد لها أنه متمسك بها كزوجة لها، ولكن ليل لا تريد إلا الطلاق، ليعرض عليها يوسف عرضًا بأن يطلقها وتبقي ليل وبناتها في الفيلا ويغادر هو ويذهب للإقامة مع والده ووالدته، خاصة أن يرفض رفضًا تامًا خروج البنات مع والدتهما، ولكن ليل ترفض هذا العرض وتتصل بوالدتها لتُحضر جدها ويأتي ليطلقها من يوسف.



ياسمين عبد العزيز



خالد سليم وياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز وخالد سليم



وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، اشتعال الأجواء بين ليل وعائلة زوجها يوسف، ووصلت العلاقة بين ليل وعائلة أبو العزم المتمثلة في يوسف ووالدته إجلال إلى طريق مسدود، خاصة بعدما قررا خطف بنات ليل، بقطع حازم أبو العزم الطريق عليها بصحبة عدد من الحرس الخاص وخطف البنات، فكيف سيكون تصرف ليل تجاه عائلة زوجها في الحلقة التاسعة مساء اليوم؟

وخلال الحلقة الثامنة، تصاعدت الأزمة بين ليل وعائلة أبو العزم، بعدما ذهب يوسف إلى المدرسة وأخذ بناته دون إخبار ليل، وعندما ذهبت إلى الفيلا لتأخذ بناتها تم حبسها بالداخل من قبل الأمن بناء على تعليمات إجلال التي جاءت وحاولت تهدئة ليل إلا أن ليل انفعلت عليها وأهانتها لتصفعها إجلال على وجهها ويصل فارس مسرعًا وتدخل لتهدئة الأمور.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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