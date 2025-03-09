ميغان ماركل تكشف: الأمير هاري بارع في إعداد هذه الوجبة

ميغان ماركل تتحدث عن عشق الأمير هاري للمطبخ

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 07:27 مساءً - في الحلقة الخامسة من برنامج، دوقة ساسكس "With Love, Meghan" الذي يُعرض على منصة نتفلكس، والذي تم عرضه لأول مرة في 4 مارس، استعرضتمهارتها في الطهي، وعبّرت خلال الحلقة عن مدى تعلُّقها بالمطبخ، وحرصها على مشاركةوولديها: الأمير آرتشي، 5 سنوات، والأميرة ليليبت، 3 سنوات، لحظات سعيدة في المطبخ.وفي الحلقة السابقة، كشفت ميغان ماركل، لأول مرة عن حبللمطبخ ،ً ووصفته بأنه "طباخ ماهر".وحكتعن كيفية مشاركة دوق ساسكس لها المهام؛ خصوصاً في المطبخ، وقالت إن الأمير هاري هو من يُعِد وجبة الإفطار في الأغلب؛ لأنها الوجبة المفضّلة له، كما أنه يحب أن "يتفنن" في التنويع بها.وكشفت ميغان، أن أكثر وجبة الأمير هاري "ماهر" في إعدادها، هي البيض المخفوق.وخلال الحلقات السابقة، أكّدتعلى حديث صديقتها، كيلي ماكي زاجفين التي تذوّقت وجبات أعدها الأمير هاري أكثر من مرة: "إنه طباخ رائع"، وأضافت: "إنه يصنع إفطاراً رائعاً".وعلى السجادة الحمراء لحفل جوائز الغولدن غلوب، الذي أقيم في 5 يناير 2025، أكّدت ميندي كالينج- التي تظهر أيضاً في With Love, Meghan- روايات مهارة هاري في الطبخ، وقالت: "إنه يطبخ جيداً جداً".

إليكِ هذا الخبر ما العبارة المكتوبة على قميص ميغان ماركل الذي ظهرت به في الفيديو الأخير؟

ميغان ماركل تتحدث عن علامتها التِجارية وبرنامجها الجديد

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

في مارس 2024، ظهر الاسم الأول لعلامة ميغان ماركل التِجارية: American Riviera Orchard، على الإنترنت، وبعد شهر واحد، بدأت أوعية المربى التي تحمل شعار العلامة التجارية في التداوُل بين عدد كبير من أصدقائها. وجاء على رأسهم: كريسي تيغان، وميندي كالينغ. ثم توقفت ميغان لفترة، وبعدها أطلقت علامتها التجارية بشكل شبه كامل، وبدأت في الدعاية لها، ووضعت لها اسماً نهائياً، ولكن كانت هذه الصورة الخارجية للجمهور، أما في الكواليس فكانت توجد حكايات عديدة وراء خروج العلامة للنور، حكتها ميغان في أحدث لقاء لها.

قالت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، البالغة من العُمر 43 سنة، في مقابلتها الأخيرة مع مجلة people: "وراء الكواليس كان يوجد جُهد شاق كبير، كما كان هناك الكثير من التقلبات والمنعطفات، عشنا صعوداً وهبوطاً وتوقُّفاً أكثر من مرة بخصوص إطلاق العلامة؛ حتى واجهنا صعوبات مع الاسم".

وأشارت دوقة ساسكس إلى أن ما جعل الأمور أشد صعوبة، هو التدقيق المكثّف على كلّ خطوة تخطوها، ومراقبتها عن كثب من قِبل الإعلام، وأحياناً الهجوم عليها.

وتابعت ميغان: "أقدّر كلّ من أعطاني الفرصة في هذه التجرِبة لارتكاب الأخطاء؛ لأنها جعلتني أكتشف أشياء جديدة، وأيضاً أن أكون متسامحة. هذه التجرِبة علمتني الكثير".

وتطرّقت ميغان للحديث عن برنامجها الجديد، الذي يُعرض على منصة "نتفلكس". وقالت إنها على الرغم من أنها لم تصوّر داخل منزلها هي والأمير هاري، إلا أنها وجدت طرقاً لدمج الحياة المنزلية في العرض؛ حيث صوّرت في الحديقة الخاصة بهم، عدداً من المقابلات.

أما عن دعم أسرتها لها؛ فقالت: "كان هاري وأبنائي يأتون لزيارتي باستمرار في موقع التصوير ويدعمونني، ويلتقطون صوراً للحظات مميزة، وأحببت أن يتمكن طفلاي من مشاهدتي، ويرون التوازن بين العمل والأمومة. كان الأمر مميزاً، وآمل أنه عندما يكبران، يشعران بالفخر تجاهي".



قد ترغبين في معرفة الأمير هاري وميغان ماركل يحصلان على هدية لـ آرتشي وليليبت أثناء حضورهما ألعاب إنفكتوس



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