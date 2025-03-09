مصطفى غريب: لا أريد أن أكون ممثلاً نمطياً والإيفهات في أشغال شقة مكتوبة

دراسة والموهبة

أحمد مكي وهشام ماجد

فيلم منتظر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 07:27 مساءً - استطاع الفنان الشابأن يفرض اسمه بقوة في عالم الكوميديا، بفضل أدائه العفوي وحضوره المميز، كما تصدرت مشاهده فيقوائم التريند، وسط تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالتقته كاميرا "الخليج 365" ليكشف بعض تفاصيل كواليس مسلسله الناجح وبدايته الفنية والعديد من الأسرار الأخرى.وقال "مصطفى غريب" إنه يؤمن أن التمثيل لا يعتمد فقط على الدراسة، بل يحتاج إلى اجتهاد مستمر، وحرص على التنوع، وخبرة تُكتسب مع مرور الوقت، فمن خلال أدواره الكوميدية التي تركت بصمة مميزة، استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً بين نجوم الكوميديا، بدءاً من نجاحه في "الكبير أوي" وصولاً إلى في أشغال شقة.وعن مساحة الارتجال في الدور قال "غريب" إن السيناريو مكتوب بالكامل من قبل خالد دياب وشيرين دياب، إلا أن هناك مساحة للارتجال؛ إذ يجتمع الفريق قبل التصوير لمناقشة المشاهد وإمكانية إضافة بعض التفاصيل التي تعزز الكوميديا، ما يجعل أجواء التصوير مليئة بالحيوية.يمكنكم قراءة.. تصدرت الترند بعد ظهورها في أشغال شقة.. منْ هي إسلام مبارك؟فيما يخص تجربته في العمل مع أحمد مكي وهشام ماجد، أكد غريب أنه كان محظوظاً بالوقوف أمام اثنين من أبرز نجوم الكوميديا، مشيراً إلى أن لكل منهما أسلوبه الخاص، لكن ما يجمعهما هو روح الدعم والتعاون، ما ينعكس إيجابياً على الأداء العام، مؤكداً أنه لا يرى نوعاً أصعب من الآخر في التمثيل، فكل دور يحمل تحدياته، لكن الأهم بالنسبة له هو الاستمتاع بالعمل، كما يرفض فكرة التصنيف في قالب معين؛ إذ يفضل التنقل بين الأدوار المختلفة للحفاظ على عنصر المفاجأة، ويعتبر أن مسلسلكان نقطة تحول في مسيرته، حيث عرفه الجمهور بشكل أوسع، ثم عزز مسلسلمن انتشاره في عالم الكوميديا.كما تحدث "غريب" عن تعاونه مع هيفاء وهبي في إعلان دعائي، مشيراً إلى أن شخصيتها بعيدة عن الصورة النمطية؛ إذ تتعامل مع فريق العمل بتواضع وود، ما جعل التجربة ممتعة ومميزة، وفيما يخص مشاريعه المستقبلية قال غريب إنه يحضر لمشروع سينمائي من المقرر طرحه في عيد الأضحى، إذ يشاركه البطولة الفنان الكبير ماجد الكدواني، مؤكداً أن التفاصيل لم تُحسم بعد بشكل رسمي، متمنياً أن يحقق العمل النجاح المنتظر.يمكنكم متابعة مي عمر تطلق مسابقة لمسلسلها إش إش.. تعرفوا إلى التفاصيل