زواج إنجي المقدم وصالح عبدالنبي في "كامل العدد++"

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتقال يزبك "صالح عبدالنبي" إلي مزرعة تيمور "احمد كمال" والد ليلي "دينا الشربيني" تحاول شادية "إنجي المقدم" مساعدته وإعادة تأهيله ليكون قادرا للتعامل مع الحياة مرة آخرى، وخلال تلك الفترة ومع إستمرار دعمها له نشأت بينهما قصة حب، وخلال الحلقة التاسعة من مسلسل "كامل العدد++" اعترف كل من شادية ويزبك بحبهما لبعضهما، لتنتهي الحلقة بزواجهما دون معرفة باقي العائلة.



وإن كان كل من "ليلي" و"أحمد" شريف سلامة قررا التخلص من يزبك بسبب العديد من المشاكل التي تسبب فيها سواء في علاقتهما معا، أو علاقة ليلي بأولادها "شريف" حمزة دياب بسبب رغبتها في منعه من السفر إلى تركيا مجددًا، و"أمينة" جاسيكا حسام الدين التي قررت الإنتقال للعيش مع والدها، بالإضافة إلي مراقبة ليلي لما يقوم به كل من "شادية" و"يزبك" لمحاولة إستمالة أطفالها إليهم وتغيير العديد من الأمور الخاصة بحياتهم.

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

المسلسل مكون من 15 حلقة ويستمر في تحقيق نجاح كبير كل موسم رمضاني ويتصدر السؤال حول مواعيد إعادة الحلقة من "كامل العدد ٣"، محرك البحث جوجل بعد الأحداث الجديدة التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي عقب عرضها.

يشارك في بطولة المسلسل مع انجي المقدم نخبة من نجوم الدراما منهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وبدرة، وأحمد عبد الوهاب، وإسعاد يونس، وميمي جمال، ومريم الخشت، وحسين فهمي، وألفت إمام، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان ليواصل المسلسل تقديم وجبة درامية ممتعة خلال شهر رمضان 2025.