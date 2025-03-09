أصالة تكشف حقيقة "خطوبة" إبنها خالد الذهبي

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفننانة السورية أصالة رسالة معايدة إلى إبنها خالد الذهبي، وذلك عببر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت أصالة في حديثها عن أن إبنها سيرتبط بشكل رسمي، وعلقت قائلة :"لو بدكم تعرفوا مين أبيض قلب بالعالم كله اسألوني ورح جاوبكم لودي لودي عنده روح كلها فرح كلها محبه ودلع وحنيه وذكا وشو بيستحملنا وشو بينصحنا أنا وأخواته وكأنه رجال كبير بيعرف كلّ شي وعنده الحكمه ونجح بشغله وعمل تطبيق جديد وعبقري وقاعد عم يطور فيه والمشروع عم يطور من لودي اللي صار شب وبده يكون عريس وعم يفكّر يخطب وعم نفكّر نشجعه ونقلّه يالله والعريس القادم اليوم عيده

وأضافت أصالة:"كلّ سنة وأنت بألف خير ياكلّ الخير ياطيب ياشاطر يا business man ياسند أخواتك ياحنون عيلتي الحلوة الله يحفظ لي ياك وشوفك بتحقق كلّ أحلامك يانور عيوني".

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