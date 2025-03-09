تفاصيل غير عادية لـ ريهانا في غرفة الولادة مع ولديها

ميرنا وليد - بيروت - ذهل معجبو النجمة العالمبية ريهانا من مدى جمالها عندما أنجبت أبنائها.

في يوم السبت، غمر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صفحة بعد أن شاركت صورتين شخصيتين - واحدة من وقت ولادتها لـ RZA والأخرى من وقت ولادة Riot Rose، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحدثت عن "أقوى شيء قمت به على الإطلاق كامرأة" وشاركت صورًا نادرة لـ "معجزاتها الصغيرة" لمتابعيها البالغ عددهم 149 مليونًا.

إلى جانب الصورتين الشخصيتين، أضافت المغنية الحائزة على جائزة جرامي البالغة من العمر 37 عامًا - والتي أعلنت مؤخرًا عن ألبومها التاسع الذي طال انتظاره - في تعليقها: "ونعم، لقد أنجبت باللؤلؤ والنظارات الشمسية ... لا تسأل، كان يحدث الكثير".

في قسم التعليقات، انبهر العديد من معجبيها بأنها بدت رائعة تمامًا قبل وبعد الولادة.

كانت ريهانا وروكي على علاقة منذ عام 2020 على الأقل، وهو الوقت الذي أعلنا فيه عن علاقتهما.



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