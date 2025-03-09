وائل كفوري برسالة "إشتياق" إلى الراحل إلياس الرحباني

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان وائل كفوري عن إشتياقه للموسيقار الراحل إلياس الرحباني، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق كفوري قائلاً :"أرشيفَك بالأغاني أغنى الفَن اللبناني أنا وكل ل بيحِبّوك إشتقنا ،"الياس الرحباني".

متابعو كفوري إنهالوا بالتعليقات، مشيرين إلى أنهم بإنتظار ألبومه الجديد، وجاء في التعليقات :"اشتقنا للكفوري وألبومات لكفوري وحفلات لكفوري"،"والله نحنا اشتقنا لالبوم الك"، "إشتقنا كتير يا ملك"، وغيرها.

وكان كفوري قد شارك مؤخراً لقطات من كواليس حفلة "ليلة محمد عبده والنجوم"، بحضور ومشاركة الفنان السعودي بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن حفلات موسم الرياض.

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