دانييلا رحمة ومعتصم النهار يروّجان لهذا الخبر السعيد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على صفحتها الخاصة فيديو بدت فيه مع الممثل معتصم النهار وعلقت عليه قائلة: "ما في مبروك لـ روح وغيث" وفي الفيديو تناديه غيث فيجيبها "روح طلعت روحي يا روحي".
من محتوى الفيديو يبدو أن دانييلا ومعتصم النهار يروّجان لأحداث سعيدة في مسلسل "نفس" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني ويشاركهما في البطولة الممثل عابد فهد الى جانب مجموعة من الممثلين منهم نهلا داوود وجوزف بونصار وإيلي متري ورلنيا عيسى وأحمد الزين وهو من إنتاج شركة الصباح سيدرز أرت وإخراج إيلي السمعان.
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