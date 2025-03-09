شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني يحتاج لمصباح "حسام الدين" فى تحقيق طلبات الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن انتهى كابتن حسام (أكرم حسني) من تحقيق طلبات اثنين من الأرواح، على طريقة مصباح حسام الدين، يبدو أن المهمة الثالثة أصعب مما يعتقد، حيث يلازم النحس والحظ السيئ كابتن حسان أثناء تنفيذها.



كواليس مسلسل الكابتن

المهمة هي تحقيق طلب الروح سحر (رحمة أحمد)، وهو أن يجعل شقيقها يقوم بأي شيء في حياته، حيث إن هذا الأخ منحوس كما أنه ليس لديه الرغبة في عمل أي شيء في حياته، لكن مع ذلك فعندما اقترح كابتن حسام وصديقه كريم (أحمد عبد الوهاب) أن يشتري له كشك، يوافق أخيرًا، لكن النحس يلازمهما منذ البداية بطرق مختلفة.



كواليس مسلسل الكابتن

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات، بعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.



كواليس مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.