شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الإبداع في رمضان يقدم التراث الصوفي على الدفوف في قبة الغوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في التاسعة مساء اليوم الأحد أمسية دينية يُحيِيها "مجلس الصلاة على النبي" مع الشيخ حسين البيومي رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمصر والعالم الإسلامي، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بمراكز الإبداع المتنوعة خلال شهر رمضان.

وينفرد المجلس بتقديم قصائد التراث الصوفي على الدفوف دون غيرها من الآلآت الموسيقية في ليلة تُثريها قصائد الإمام البوصيري، الإمام أبو حنيفة النعمان، وتنفرد بقصائد كتبها نُخبة من علماء الأزهر الشريف والائمة.

كما يستضيف بيت الشعر العربي بمنزل الست وسيلة -خلف الجامع الأزهر- الأمسية الفنية "أهو جه ياولاد" لفرقة الورشة المسرحية مع المخرج "حسن الجريتلي" والورشجية والمدرب بهاء طلبه.

"الورشة" أول فرقة مسرحية مستقلة، تأسست عام 1987 لمؤسسها حسن الجريتلي، وقد أسهمت طوال 38 عامًا من التجريب المستمر في تحويل الأشكال المصرية الشعبية والتراثية المهددة بالاندثار إلى تصورات مسرحية حديثة.

أما ورشة "إعداد الممثل" فتستأنف تدريباتها ببيت السحيمي، الورشة إعداد وأشراف المخرج المسرحي "محمود السيد".. تهدف الورشة إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابه بمختلف المحافظات. كما تتوالى عروض فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مساء ببيت السحيمي.