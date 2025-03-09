سيد الناس الحلقة 9: هروب إنجي المقدم وسِر جديد من ماضي خالد الصاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 05:53 مساءً - تطوّرت أحداث مسلسل "سيد الناس" في الحلقة التاسعة، التي بدأت باكتشاف الجارحي أبوالعباس (عمرو سعد) محاولة فتحية (إنجي المقدم) إنهاء حياتها؛ حيث دخل عليها المزرعة التي يخفيها فيها ووجدها تنزف؛ لينقلها إلى المستشفى على الفور. وينكشف أن فتحية تظاهرت بمحاولة الانتحار من أجل الخروج من المزرعة، المحبوسة فيها منذ 20 سنة.

صدّيق الطويل سِر جديد من ماضي رشدي

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ويظهر الفنان محمود قابيل للمرة الأولى خلال الأحداث بشخصية صدّيق الطويل، حيث يخطف عليّا (رنا رئيس) ويتصل بالجارحي للحضور؛ ليترك الجارحي فتحية في المستشفى ويذهب إلى الطويل مباشرةً إلى العنوان الذى وصل له، ويخبره الطويل بأنه خطف عليّا حتى يأتي هنا، ويشرح له أن له ألماظاً بقيمة 14 مليون دورلا عند والده رشدي، حيث أخذها والده من الكوريين الذين كان ينوي إتمام الصفقة معهم.

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يخيّر صدّيق الطويل، الجارحي بأن لديه حلاً من اثنين: إمّا إعادة الألماظ، أو إعطائه السلاح الذي سيأتي من السودان باسم والده رشدي (خالد الصاوي). وعندما يأتي الجارحي ليغادر، يرفض الطويل إعطاءه أخته؛ ليدخل في معركة مع الرجال الموجودين في المكان ويضربهم جميعاً ويخرج بأخته من المكان، وهو في طريقه لإيصال أخته يتصل به السجان (سليمان عيد) ويخبره بأن فتحية هربت من المستشفى.

هروب فتحية من المستشفى

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يصل الجارحي إلى المستشفى ويكتشف أن فتحية لم تحاول الانتحار، وأن الجرح الذي كان بيدها سطحيُ، وهذا يدخل على تخطيطها للهروب من البداية. وفى جانب آخر يذهب أدهم (يوسف رأفت) ابن الجارحي، إلى فاروق الجباس (أحمد زاهر) ويطلب منه يد ابنته ميادة (ملك أحمد زاهر) رغم الخلافات والصراعات الموجودة بين الوالدين، ويرفض الجباس ويطلب منه إحضار والده ليطلب يد ابنته.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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