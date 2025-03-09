هكذا علّقت ورد الخال على صورتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال صورة لها على الثلج وعلقت عليها قائلة: "نقطة بياض بكل هالسواد".

ورد وشقيقها يوسف فقدا والدتهما الشاعرة والرسامة منذ فترة قصيرة وبالتحديد في 22 شباط 2025 وبدت ورد في الصورة متشحة بالسواد حزناً على والدتها التي وصفتها بأميرتها النائمة. منذ رحيل والدتها التي كانت صديقتها والداعمة لها ولأعمالها الفنية تستذكر ورد والدتها في كل مناسبة وتكتب بضعة كلمات على صفحتها الخاصة.

وفي تعليق آخر في بداية الصوم المبارك علقت ورد على صورة والدتها الموضوعة على الطاولة حيث وضعت على كادر الصورة من جهة مسبحة وردية اللون ومن الجانب الاخر وردة بيضاء وعلقت: وأصوم ،،، عن أمّي ……..