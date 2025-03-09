طلاق جورج وأمل كلوني لم يعد مستبعداً وكلفته باهظة جداً

ميرنا وليد - بيروت - يتقاضى الممثل الأميركي جورج كلوني مبلغ 300000 دولار أسبوعياً عن دوره في المسرحية التي يشارك فيها في نيويورك ويبدو حسب المصادر المتابعة لعلاقته بزوجته أنه سيحتاج لأي مبلغ لتسديد نفقات طلاقه من أمل كلوني والذي تقدر كلفته بـ 300 مليون دولار.
الثنائي يخفي الأمر منذ مدة طويلة والمسرحية التي يشارك بها في برودواي هي حجة واهية رغم إنتقال أمل كلوني للإقامة في نيويورك لمحاولة ترميم العلاقة وإنقاذ زواجهما.
وكشف النقاد الفنيون أن ظهور كلوني على مسرح برودواي في مسرحية Good Night، وGood Luck سيكون مربحاً وسيتفوق أجره على الممثلين هيو جاكمان وبيت ميدلر.
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