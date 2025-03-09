شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات الليالى الرمضانية بالأوبرا تبدأ الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد الموافق 9 مارس الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وتبدأ الفقرات فى التاسعة والنصف مساء حيث تبدأ بحفل لمركز تنمية المواهب يشمل عدة فقرات فنية بمشاركة الكورال وعرض الليلة الكبيرة، وتستمر الفعاليات بتقديم حفل للمنشد الكبير ياسين التهامي وفرقته، إضافة إلى حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، والذى سيعاد تقديمه على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

كما تشارك فرقة الحضرة المصرية بحفلين، أحدهما على المسرح المكشوف والآخر بأوبرا الإسكندرية، ومن الفعاليات المميزة أيضًا، استضافة المنشد المغربي جواد الشاري في حفل يحمل عنوان "ليلة مصرية مغربية"، حيث يقدم مجموعة من الأناشيد الروحانية التي تعكس التراث المغربي الأصيل.

ويشهد المسرح الكبير أمسيات موسيقية وغنائية متميزة، أبرزها حفل للنجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم وفرقته، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، كما تستضيف الأوبرا ليالي موسيقية عربية وإسلامية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وسفارات عدد من الدول، منها باكستان، فلسطين، الفلبين، العراق، وغيرها، حيث ستقدم هذه السهرات عروضًا موسيقية تعكس التراث الغنائي لهذه الدول، إلى جانب استعراض جوانب من عاداتها وتقاليدها الرمضانية.

ويستضيف المسرح الصغير مجموعة من الحفلات الفنية التي تتنوع بين الإنشاد الديني والموسيقى الشرقية، حيث يقدم المنشد وائل الفشني وفرقته أمسية روحانية، إلى جانب عروض لفريق بصمة للإنشاد الدينى، وحفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، التي ستقدم مقطوعات موسيقية مميزة تضفي أجواءً ساحرة تناسب روح الشهر الكريم.

على مسرح الجمهورية يقام حفل غنائي لفريق وسط البلد، بينما يستضيف معهد الموسيقى العربية حفلين لكل من فرقة نور النبي للإنشاد الديني وفرقة الحور للإنشاد الديني، واللذين يقدمان باقة من الأناشيد والابتهالات المستوحاة من التراث الصوفي، أما مسرح أوبرا دمنهور، فيشهد حفلًا خاصًا للدارسين بمركز تنمية المواهب، إضافة إلى حفل آخر لفرقة نور النبي للإنشاد الديني.

تتزامن العديد من فعاليات الموسم الفني للأوبرا مع شهر رمضان، وتشمل عروضًا لعدد من الفرق الموسيقية الكبرى، مثل أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، ورباعي محمد حمدي للكلارينت، بالإضافة إلى جالا لأوركسترا أوبرا القاهرة، وحفل خاص لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار.

كما تنظم الأوبرا احتفاليات خاصة بمناسبات الشهر الكريم، منها احتفالية يوم الشهيد والمحارب القديم، واحتفالية عيد الأم لتنمية المواهب، والتي تقدم عروضًا فنية للأطفال والمواهب الشابة.

وضمن النشاط الثقافي تنظم الأوبرا عددًا من الصالونات الثقافية ولقاءات نادي السينما، حيث تقدم سلسلة "أرواح في المدينة" للكاتب الصحفي محمود التميمي، والتي تحتفي بالفنان الكبير سيد مكاوي.