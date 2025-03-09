شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سيد الناس الحلقة 9.. إنقاذ عمرو سعد لإنجي المقدم وخطف رنا رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل سيد الناس بداية إنقاذ الجارحي - عمرو سعد، لإنجي المقدم بعدما حاولت الانتحار في الحلقة السابقة وذهب بها إلى المستشفى لإنقاذها، ولكنها تهرب في غيابه بعدما تلقى اتصالاً هاتفيًا من صديق الطويل يبلغه بأنه خطف شقيقته عليا والتي تلعب دورها رنا رئيس.

وتتوالى الأحداث، ويذهب الجارحي لينقذ شقيقته، وعند وصوله إلى هناك يبلغه صديق الطويل بأنه خطف عليا، بسبب أن لديه عند والده المعلم رشدي 15 مليون دولار، ولكن يتمكن الجارحي من إنقاذ شقيقته بعدما ضرب جميع رجال صديق.

وكانت نهاية الحلقة الثامنة من مسلسل سيد الناس، باختطاف عليا شقيقة الجارحي الصغيرة من قبل عصابة، بعد معرفة زوجها أنها حامل وأن الأدوية والعلاج لم يجب نتيجة ولم يمنعها من الإنجاب، وانتحار فتحية.

قصة مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس يأتي من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جورى بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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