شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تتواصل مع الفنانة صابرين وتسألها عن فيلم الست.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة منى زكي محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما كشفت الفنانة صابرين خلال لقاء تليفزيوني لها، أن الفنانة منى زكي تواصلت معها لتسألها عن رأيها عندما عُرض عليها فيلم الست الذي يجسد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت صابرين إن هناك علاقة صداقة تجمعها بالفنانة منى زكي، حيث قدما سويًا عددًا من الأعمال الفنية ومنها مسلسل أهالينا، ومسلسل أفراح القبة، فضلاً على أنها قدمت مسلسل أم كلثوم لذا سألتها منى زكي عن رأيها في تقديمها فيلم عن كوكب الشرق.

وأكدت صابرين، أن منى زكي قدمت فيلمًا عن أم كلثوم لأنها ترى أن هناك أجيالاً كثيرة لا تعرف كوكب الشرق بصورة جيدة، لافتة إلى أنه من حق أم كلثوم أن يقدم عمل فني لها كل 25 عامًا، واصفة إياها بالهرم الرابع لمصر.

يشار إلى أن فيلم الست بطولة منى زكى، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داود، أمينة خليل، نيللى كريم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.