شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعد غياب 7 سنوات.. محمد رجب يبدأ تصوير فيلم "كوكتيل" بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم محمد رجب تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "كوكتيل" بعد العيد، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر تصويره والإعلان عن أبطاله خلال الفترة المقبلة.



محمد رجب والسبكي

ويعود محمد رجب من خلال الفيلم إلى السينما بعد غياب حوالى 7 سنوات منذ تقديمه فيلم بيكيا، عام 2018، وشاركه البطولة أيتن عامر، ومحمد لطفى والمطربة الشعبية بوسى وأحمد حلاوة، وسامية الطرابلسى، وبدرية طلبة، وشيماء سيف، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج محمد حمدى.

وقد شارك محمد رجب خلال دراما رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل الحشاشين حينما جسد شخصية أمير القلعة الذى استضاف الحشاشين، قبل أن يقوموا بالاستيلاء عليها وطرده منها لتكون مقراً لهم فيما بعد وعلى مدار قرون.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.