مقطع فيديو جديد يكشف تخطي ميغان ماركل قاعدتين ملكيتين هامتين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 04:23 مساءً - ارتبط اسم ميغان ماركل بالعائلة المالكة البريطانية من وقت خِطبتها من الأمير هاري عام 2017. ومن وقتها وحتى قبل الزواج الرسمي لهما عام 2018، وهي تظهر في عدد المشاركات المَلكية التي تتواجد بها الملكة إليزابيث وأفراد العائلة.

ولأن الحياة داخل القصور الملكية تختلف كثيراً عن الحياة خارجها، يجب على الأفراد الملكيين الالتزام بالعديد من القواعد والبروتوكولات؛ خاصةً تلك التي تجمعهم بالملك أو الملكة. وبالحديث عن تلك القواعد؛ فقد ظهر فيديو حديث تظهر فيه دوقة ساسكس وقد كسرت قاعدتين مَلكيتين هامتين.

ميغان ماركل تتقدّم الملكة إليزابيث في أحد الارتباطات المَلكية

هناك قائمة طويلة للقواعد الملكية التي يجب على أفراد العائلات الملكية الالتزام بها، ومن بين هذه القواعد، هي سير كلّ فرد خلف الملك أو الملكة، وهذا ما كان يحدث مع الملكة إليزابيث طول فترة حكمها التي استمرت 70 عاماً. ولكن ميغان ماركل تخطّت هذه القاعدة وتقدّمت على الملكة إليزابيث في أول مشاركة ملكية معها في يونيو 2018؛ حيث أظهر مقطع فيديو لدوقة ساسكس وهي تتقدّم بخطوات عن الملكة وتمسك بباقة من الزهور، وكانت هذه هي القاعدة الملكية الثانية التي كسرتها ميغان.

فعندما يتعلق الأمر بالتعامُل مع باقات الزهور التي يقدّمها الجمهور لأحد أفراد العائلة المالكة، ينص البروتوكول الملكي على أنه يتم تسليمها إلى سكرتيره الخاص ومساعديه الشخصيين، ثم يقوم المساعدون بعرض الزهور بشكل صحيح؛ مما يسمح لأفراد العائلة المالكة بإبقاء أيديهم حرة لمصافحة المزيد من المهنّئين. كما أن هناك سبباً أكثر خطورة لعدم الإمساك بالهدايا، وهي أن الباقات قد تحتوي على مواد خطرة أو متفجرات.

وكانت هذه المشاركة هي الأولى والوحيدة التي تقوم فيها الملكة وميغان بمهمة مشتركة.

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ميغان ماركل تُزعج الملكة إليزابيث في يوم زفافها

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تزوّجت ميغان ماركل من الأمير هاري في مايو عام 2018، ولم تكن هذه الزيجة هي الأولى لدوقة ساسكس؛ بل سبق وأن تزوّجت من منتج الأفلام الهوليوودي تريفور إنجلسون بين عامي 2011 و2013.

وظهرت ميغان بالفستان الأبيض والطرحة الطويلة التي بلغ طولها 16 قدماً، وهذا ما أثار انزعاج الملكة إليزابيث. فوفقاً لموقع Daily Mail، زعم المؤلف الملكي توم باور أن الملكة تساءلت عن سبب احتياج ميغان إلى الطرحة لحفل الزفاف؛ نظراً لأن زواجها كان الزواج الثاني، ويُزعم أيضاً أن الملكة الراحلة فوجئت باختيار المطلّقة فستانَ زفاف أبيضَ.

وإذا رجعنا إلى الوراء، نرى أن الملكة كاميلا- التي سبق لها الزواج من آندرو باركر بولز بين عامي 1973 و1995- التزمت بالتقاليد واختارت عدم ارتداء طرحة الزفاف في حفل زفافها على الملك تشارلز في عام 2005.

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