ميرنا وليد - بيروت - تداول المتابعون صورة للطفلة إيمان إبنة الأميرة رجوة وولي العهد الحسين بن عبدالله وقد بدت ملامحها بشكل واضح بجانب والدتها.

وقد شكلت ولادة إيمان لوالديها ولي العهد ولوالدتها الأميرة رجوة فرحة كبيرة والفرحة الأكبر كانت للملك عبدالله ولزوجته الملكة رانيا. وبعد أشهر قليلة أصبحت الفرحة فرحتين بعد ان رزقت الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس بطفلة أطلقا عليها إسم أمينة ولاقت الصور التي إلتقطت للأميرة إيمان عند مشاهدتها إبنة عمتها للمرة الأولى، وجاء في التعليق: "الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً".

كانت هذه تفاصيل خبر صورة للأميرة إيمان الصغيرة تظهر ملامحها بشكل واضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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