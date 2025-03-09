وفاة الأمير فريدريك عن عمر يناهز 22 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الأمير روبرت أمير لوكسمبورغ عن وفاة ابنه الأصغر، الأمير فريدريك، عن عمر 22 عاماً بعد صراع مع مرض نادر وراثي ، يدعى بولغ ميتوكوندريا.

وقد أعلن الخبر على موقع مؤسسة POLG، وهو موقع إلكتروني أسسه الأمير فريدريك، وخصصه لإيجاد علاجات فعالة وعلاج لاضطرابات الميتوكوندريا POLG.

وأوضحت المؤسسة أن مرض POLG يسلب الطاقة من خلايا الجسم ، ما يؤدي إلى خلل وظيفي في عدة أعضاء. مثل الدماغ والكبد، بالإضافة إلى تعثر الأمعاء والعضلات ووظائف البلع.

يذكر أن الأمير فريدريك، كان يعيش في سويسرا، وجاء في البيان: ”بقلوب حزينة للغاية نود أنا وزوجتي أن نبلغكم بوفاة ابننا مؤسس مؤسسة POLG والمدير الإبداعي فريدريك“.