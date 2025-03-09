- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - أعلن الأمير روبرت أمير لوكسمبورغ عن وفاة ابنه الأصغر، الأمير فريدريك، عن عمر 22 عاماً بعد صراع مع مرض نادر وراثي ، يدعى بولغ ميتوكوندريا.
وقد أعلن الخبر على موقع مؤسسة POLG، وهو موقع إلكتروني أسسه الأمير فريدريك، وخصصه لإيجاد علاجات فعالة وعلاج لاضطرابات الميتوكوندريا POLG.
وأوضحت المؤسسة أن مرض POLG يسلب الطاقة من خلايا الجسم ، ما يؤدي إلى خلل وظيفي في عدة أعضاء. مثل الدماغ والكبد، بالإضافة إلى تعثر الأمعاء والعضلات ووظائف البلع.
يذكر أن الأمير فريدريك، كان يعيش في سويسرا، وجاء في البيان: ”بقلوب حزينة للغاية نود أنا وزوجتي أن نبلغكم بوفاة ابننا مؤسس مؤسسة POLG والمدير الإبداعي فريدريك“.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأمير فريدريك عن عمر يناهز 22 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.