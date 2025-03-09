ميرنا وليد - بيروت - تم الإفراج عن المغني سعد الصغير بعدما أمضى مدة عقوبته في السجن بعد إتهامع بحيازو مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.
وقررت محكمة الجنايات تخفيف الحكم من 3 سنوات الى 6 أشهر.
وخلال المحاكمة دافع محامي الدفاع طارق جميل سعيد عن الصغير قائلاً أنه كان يتناول عقار الترامادول لتخفيف آلام عموده الفقري وساقه إثر إصابة. وفبل أن يتقدم محاميه بإستئناف قررت المحكمة الإىكتفاء بمدة الستة أشهر وأفرج عنه اليوم في 9 مارس/آذار 2025.
وإستعاد المطرب الشعبي حريته بعد فترة احتجاز بدأت في 10 سبتمبر/أيلول 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن سعد الصغير بعد تخفيف الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.