الإفراج عن سعد الصغير بعد تخفيف الحكم

ميرنا وليد - بيروت - تم الإفراج عن المغني سعد الصغير بعدما أمضى مدة عقوبته في السجن بعد إتهامع بحيازو مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.

وقررت محكمة الجنايات تخفيف الحكم من 3 سنوات الى 6 أشهر.

وخلال المحاكمة دافع محامي الدفاع طارق جميل سعيد عن الصغير قائلاً أنه كان يتناول عقار الترامادول لتخفيف آلام عموده الفقري وساقه إثر إصابة. وفبل أن يتقدم محاميه بإستئناف قررت المحكمة الإىكتفاء بمدة الستة أشهر وأفرج عنه اليوم في 9 مارس/آذار 2025.

وإستعاد المطرب الشعبي حريته بعد فترة احتجاز بدأت في 10 سبتمبر/أيلول 2024.