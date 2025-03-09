تركي آل الشيخ يكشف التحضير لمسلسل عالمي من بطولة هذا الممثل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صفحته الخاصة عن بدء التحضير لإنتاج مسلسل عالمي من ثمانية حلقات من بطولة الممثل المصري أحمد عز الى جانب مجموعة من الممثلين وميزانيته ضخمة تجاوز قيمتها 25 مليون دولار.
وكشف تركي آل الشيخ أن كاتب القصة والسيناريو هو صلاح الجهيني ويشاركه كتاب عالميون منهم Daniel Knauf،
Sean Hennen، وLucas O'Conno.
والإخراج سيتولاه ثلاثة مخرجين عالميين لتقديم تجربة بصرية تتلاءم مع معايير الإنتاج الدولي وسوف ينتج برعاية موسم الرياض وينطلق التصوير في منتصف العام بعد إختيار المواقع وفريق العمل.
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