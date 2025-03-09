حسن الرداد يحسم جدلاً استمر عدة أشهر حول حمل إيمي سمير غانم

حسم الممثل حسن الرداد حمل زوجته الممثلة إيمي سمير غانم، بمولودهما الثاني وذلك خلال حلوله ضيفًا ضمن برنامج “حبر سرّي” مع الاعلامية أسما ابراهيم عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وردًا على سؤاله حول رغبته في إنجاب صبي أو بنت، أكد الرداد حمل إيمي قائلاً: “اللي يجيبه ربنا كويس”.

ولفت “الرداد” إلى انه كان يتمنى لو أن والدته وحماته دلال عبد العزيز لا زالتا على قيد الحياة، قائلاً “كانوا حيشوفوا دلع رهيب الله يرحمهما”.

وماذا غيّر ابنه فادي في حياته، أكد الرداد أن ابنه جعله يركّز في نفسه أكثر وأن فادي أعاد النور الى حياته بعد فقدان والدته.

وهل تغار أيمي عليه، أكد أنه كتاب مفتوح أمامها.

وفي حال قرّر أن ينتج فيلمًا، أي بطلة يختار مع ثقته أنها ستنجح في الفيلم السينمائي من خلال التوزيع وكسب الأموال؟ أجاب “إيمي سمير غانم طبعًا”.

نذكر أن حسن الردّاد وإيمي سمير غانم، كانا قد ردّا في لقاء خاصّ مع “الخليج 365”، على هامش مشاركتهما في مهرجان “جوي أووردّز “، في الرّياض، حول موضوع الحمل وقال “الرّدّاد”، حينها “النّاس تتحدّث ونحن نتحدّث في الفعاليّات وخيرٌ إن شاء الله”.

نشير أن حسن وإيمي يشاركان في السابق الرمضاني في بطولة مسلسل “عقبال عندكوا”، إلى جانب سليمان عيد، محمّد ثروت، عارفة عبد الرّسول وإنعام سالوسة وغيرهم، المسلسل من تأليف علاء حسن وأحمد سعد والي وإنتاج أحمد السّبكي وإخراج علاء اسماعيل.