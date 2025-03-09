شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 9.. هل تخبر سارة عبد الرحمن أحد برؤيتها ميار ومحمد معًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 9، والتي من المتوقع أن تشهد معرفة تصرف ابنة خال محمد (سارة عبد الرحمن) بعدما رأته في نهاية الحلقة الماضية برفقة ميار (مي عز الدين) أثناء زيارتها له في الحبس، وهل تبلغ أحد بذلك أم تصمت.

وكانت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت التحقيق مع محمد عزت (اسر ياسين) بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات، بعد القبض عليه وتواجد حشيش في سيارته إلى جانب إيجابية تحليل المخدرات، وبعد التحقيق معه حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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