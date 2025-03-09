شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. بسنت شوقي تتجاهل موقف أختها وتطلب العمل في شركة أبو العزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، تصرفا غريبا من فرح (بسنت شوقى) التي ترغب في العمل داخل شركة أبو العزم رغم المشاكل التي حديث بين شقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز) وزوجها يوسف أبو العزم (خالد سليم) ووالدته إجلال (أنوشكا)، خاصة بعدما اكتشفت زواج زوجها سرًا من رقية العسكرى (نيكول سابا) ومشاهدتهما بعينيها في أحضان بعض.

ورغم طلب ليل الطلاق وبدأت عائلة زوجها في مضايقتها، إلا أن فرح اتصلت بـ فارس أبو العزم (كريم فهمى) وأبلغته برغبتها في العمل وأنها أصبحت جاهزة لذلك وتريد أن تعمل معه في شركة أبو العزم ليرحب فارس بالأمر ولكنها تطلب منه أن يكون الأمر سريعًا، وأثناء مكالمتهما اتصلت ليل بفارس وأبلغته أن شقيقه حازم (محمود ياسين جونيور) قطع عليها الطريق أثناء عودتها للمنزل وأخذ منها بناتها.

اشتعلت الأجواء بين ليل وعائلة زوجها يوسف في الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، ووصلت العلاقة بين ليل وعائلة أبو العزم المتمثلة في يوسف ووالدته إجلال إلى طريق مسدود، خاصة بعدما قررا خطف بنات ليل، بقطع حازم أبو العزم الطريق عليها بصحبة عدد من الحرس الخاص وخطف البنات، فكيف سيكون تصرف ليل تجاه عائلة زوجها في الحلقة التاسعة مساء اليوم؟

وخلال الحلقة الثامنة، تصاعدت الأزمة بين ليل وعائلة أبو العزم، بعدما ذهب يوسف إلى المدرسة وأخذ بناته دون إخبار ليل، وعندما ذهبت إلى الفيلا لتأخذ بناتها تم حبسها بالداخل من قبل الأمن بناء على تعليمات إجلال التي جاءت وحاولت تهدئة ليل إلا أن ليل انفعلت عليها وأهانتها لتصفعها إجلال على وجهها ويصل فارس مسرعًا وتدخل لتهدئة الأمور.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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