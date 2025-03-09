شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9.. هل سيعادي كريم فهمي عائلته بسبب ياسمين عبد العزيز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر فارس أبو العزم (كريم فهمى) تعاطفه الشديد مع موقف ليل (ياسمين عبد العزيز) أمام عائلته خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it، خاصة بعدما وقف فى صفها عندما أخذت بناتها وذهبت إلى منزل والدتها بعد اكتشاف زواج زوجها يوسف (خالد سليم) من رقية العسكرى (نيكول سابا) وأكد لعائلته أنه يرفض تصرفاتهما.

فارس أبو العزم كشف أيضًا عن وقوفه في صف ليل عندما دخل في مشادة كلامية مع شقيقه يوسف ونبهه بأنه كان من الممكن أن يجعل الشركة تخرج من أزمتها المالية بدون الزواج من رقية العسكري، وأنه كان هناك أكثر من حل غير زواجه منها، وواجهه بأنه تزوجها ليس فقط من الشركة وأنه أعجب بها كسيدة ورغب في الزواج منها وفى نفس الوقت الاستفادة مع شراكتها.

موقف ثالث أظهر ميل فارس إلى صف ليل، ألا وهو عندما جاءت ليل لتأخذ بناتها من الفيلا وتم حبسها وصفعتها والدته اجلال التي أمرت بعدم خروجها إلا بمفردها، ولكن جاء فارس وأصطحب ليل وأخرجها من الفيلا مع بناتها ضاربًا بأوامر والدته عرض الحائط، وفى نفس الوقت أكد لشقيقه يوسف أن تصرفاته بخطف بناته خطأ فهل يعادي فارس عائلته بشكل أكبر في الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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