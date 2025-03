شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 8.. هل يقتل غلاب فهد بسبب الحصان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل مع نهايتها عودة فهد للمرة الأولى لمنزله فى الصعيد وقابل عمه لكن أثناء استرجاع ذكرياته ركب حصان أبيه ليضربه رجال غلاب ثم يتشاجر مع غلاب نفسه الأمر تطور لتعنيف من أحمد عبد العزيز له ليتشاجرا ثم تنتهي الحلقة برفع السلاح على فهد فهل يتم قتله.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

