إدمون مسلم هذا ما قاله عن مع التعامل هيفا وهبي وميريام فارس

ميرنا وليد - بيروت - مصمم الأزياء اللبناني إدمون مسلم يأخذنا في طيات مجموعاته في قصص مثل مجموعة Coeur Flamboyant أي "القلب المتوهج"، التي قدم من خلالها قصة حب بين رسّام كان يرسم أسقف الكنائس وسيّدة من النبلاء كان يلتقيها في بستان زيتون في عصر النهضة في أوروبا، وبعد أن رفضته عائلتها، رسمت على معصمه سواراً من أغصان الزيتون على أمل أن يحميه من القدر.

تعامل مع الفنانتين الشهيرتين هيفا وهبي وميريام فارس، وأحدث أعماله مجموعة لشهر رمضان المبارك.

موقع "الفن" كان له هذا اللقاء مع مسلم، حيث حدثنا عن تفاصيل مجموعته الجديدة وغيرها من الأمور.

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هل لمجموعة شهر رمضان القادمة قصة معينة؟ أخبرنا أكثر عن هذه المجموعة من ناحية الأقمشة والألوان والتصاميم

في هذه المجموعة كنت أخبر قصتي التي تتمحور حول أول عام لي في مجال الأزياء، حين اكتشفت نفسي والستايل الذي أريد التوجه إليه، من ناحية القماشات والقصات حتى من ناحية والقصص التي أثرت بي على الصعيد الشخصي.

ألوان المجموعة هادئة مثل الأوف وايت والأسود والبني والبنفسجي لانها ملوكية وأريد أن تظهر مجموعتي بهذه الصورة، أما من ناحية الاقمشة فاعتمدت المخمل والرازمير والتافتا والموسلين لأنها بالأساس أقمشة الهوت كوتور، لكن استعملت هذه الأقمشة بطرق جديدة ولأنني أرى هذه الأقمشة مليئة بالأنوثة، وتظهر السيدة بطريقة راقية.

حدثنا عن التعامل مع الفنانة هيفا وهبي، كيف حصل ذلك؟ وماذا عن تفاصيل التصميم الخاص المستوحى من أغنية "نحلة"؟

اتصلوا بي حينها من مكتب النجمة هيفا وهبي وأبلغوني أن وهبي ستصدر أغنية بعنوان "يا نحلة" ويريدون لوك مستوحى من النحلة في وقت قصير، تحمست جداً للأمر وهيفا وهبي كانت أول نجمة مشهورة أتعامل معها، وكنت أريد أن أكون بالمستوى المطلوب، فعادةً هيفا تتعامل مع مصممين كبار وليس مع جدد في المجال، وبدأت العمل ليلاً نهاراً حتى حققت المرغوب.

ما هي الفكرة التي بنيتها عن الفنانة هيفا وهبي بعد التعامل معها ؟ وماذا عن الفكرة التي بنيتها عن الفنانة ميريام فارس التي تعاملت معها مرات عدة؟

كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي التعامل مع نجمتين بحجم هيفا وهبي وميريام فارس حيث أنهما تعاملتا سابقاً مع الكثير من المصممين في لبنان والخارج، فتحمست أن أقدم لهما ما هو جديد أو على الأقل بمستوى المصممين الذين تتعاملان معهم، هذا الامر علّمني كمصمم وغيّر من نظرتي وطورني.

في تصاميمك روح ملوكية هل تمنيت يوماً التعامل مع الملكة رانيا ؟

بالطبع أتمنى ذلك وأي مصمم يتمنى أن يحقق هذا الامر، فهي رمز في عصرنا للفخامة والملوكية، فالناس تتابع ما ترتديه لتتمثل به.

عارضات تصاميمك أجنبيات ألا تفكر في التعامل مع عارضات لبنانيات خاصةً أنه لدينا عارضات وصلن إلى العالمية بينهن نور عريضة؟

في المجموعة الحالية أتعامل مع عارضتين لبنانيتين لأنني شعرت أنهما سيوصلان نظرتي إلى هذه المجموعة بالشكل الصحيح.

من هو ملهمك في عالم الأزياء؟ على الصعيد اللبناني والعربي وأيضاً على الصعيد العالمي؟

بالنسبة لي ليس لدي ملهم في عالم الموضة، بل لدي من أتمثل بهم مثل المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وأشير أنني بدأت مهنتي من خلال إيلي صعب حيث كنت متدرب لديه ومنذ ذلك الحين وضعت نصب عيني أننا كلبنانيين يمكننا أن نصل إلى العالمية، ومن هنا بدأ الحلم.