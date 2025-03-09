حسين فهمي يكشف معلومات جديدة عن وفاة سعاد حسني

ميرنا وليد - بيروت - خلال إستضافته في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة كشف الممثل حسين فهمي تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة الممثلة سعاد حسني قائلاً أن خبر إنتحارها ليس دقيقاً.
وأضاف أنه تواصل معها قبل ثلاثة أيام من رحيلها وتوافقا على التعاون لإطلاق فيلم سينمائي وأن الراحلة إتخذت قراراً بالعودة الى وطنها الأم بعد التكريم الذي حصلت عليها خلال مهرجان سينمائي وهي من طلبت منه البحث عن السيناريو المناسب لإطلاق العمل الجديد.
وأشار الى أن التحقيقات التي أجريت بعد الحادثة أثارت الجدل لا سيما بعد العثور عليها بالقرب من الحافة وهذا ما عزز نظرية الإنتحار وبرأيه أنها لو أرادت فعلاً أن تنهي حياتها لأختارت طريقة أخرى.
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