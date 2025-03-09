إيلي صعب يكشف هذه المفاجأة في أسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - تميزت مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لربيع وصيف 2025 خلال أسبوع الموضة في باريس والتي حملت عنوان Portrait of a Dream بتصاميم راقية وجميلة ومتنوعة. والمفاجأة كانت أن إيلي صعب قام للمرة الأولى بإدخال قماش الدنيم الى بعض التصاميم فأضافت عليها لمسة شبابية.

وتنوعت الإطلالات بين الفساتين المكشوفة على مستوى الكتفين وأخرى ذات الكورسيه ونُسقت مع سراويل فضفاضة ومرصعة بالخرز وأزهار ثلاثية الأبعاد من الدنيم. كما أنه إستخدم أقمشة الشيفون والتول.

يذكر أن إيلي صعب إستقبل العديد من المشاهير منهم صوفيا كارسون وجورجينا رودريغز، كيلي روثرفورد، فالنتينا فيرانيي، أوليفيا باليرمو.

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