شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 10.. هل يقتل محمود حميدة الفنان مينا أبو الدهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة 9 من مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بذهاب "بابا ماجد" محمود حميدة للسيرك الذى يعمل فيه "عبيد" مينا أبو الدهب بعدما تركه وذهب له بعد فشله في محاولة قتله بالسكين أثناء نومه، وأخبره أنه مسامحه وسيزوجه من "أمينة".

وهذه الكلمات قالها "ماجد" من قبل لـ "قطايف" معتز هشام بعد معرفته بسرقة الملف، وقام بقتله بوضع السم في البيتزا، فهل يكرر "ماجد" ما فعله ويقتل "عبيد"، هذا ما ستشهده الحلقة 10 من مسلسل ولاد الشمس.

واختتم الحلقة بذهاب "بابا ماجد" محمود حميدة للسيرك لإعادة "عبيد" مرة أخرى، وأخبره أنه مسامحه وأنه سيزوجه من "أمينة"، وإنه اذا أراد أن يموت سيختاره ليمون على يده واحتضنه بنهاية الحلقة.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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