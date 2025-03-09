شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. بداية حرب بين ياسمين عبد العزيز وعائلة أبو العزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحلقات المقبلة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذي يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it ستشهد بداية حرب بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وعائلة أبو العزم المتمثلة في زوجها يوسف (خالد سليم) وحماتها إجلال (أنوشكا) خاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الثامنة والسابعة من العمل.

وتعرضت ليل إلى ظلم كبير من زوجها وحماتها يدفعها إلى التحول في شخصيتها تمامًا خلال الأحداث المقبلة، خاصة ضبطت زوجها يوسف في أحضان رقية العسكرى (نيكول سابا) واكتشاف زواجهما السرى، وطرد رقية لها من المنزل ودفعها أرضًا أمام أعين زوجها، وكذلك بعدما أمرت إجلال بحبسها في الفيلا عندما جاءت لتأخذ بناتها، بل وصفعتها على وجهها.

وبالإضافة إلى تعرض ليل للخوف والذعر، بعدما قطع خالد (محمود ياسين جونير) الطريق عليها بصحبة عدد من الحرس الخاص وخطف بناتها، بناء على تعليمات شقيقه يوسف ووالدته إجلال، وذلك سيجعل ليل تكشف عن وجهها الآخر في الحلقات المقبلة وتعلن الحرب على عائلة زوجها، وذلك كان قد كشفه البرومو الرسمي للعمل عندما قالت في مشهد "اللي بينى وبينك حرب" فكانت تقصد زوجها.

وشهدت الحلقة الثامنة تصاعد الأزمة بين ليل وعائلة أبو العزم، بعدما ذهب يوسف إلى المدرسة وأخذ بناته دون اخبار ليل، وعندما ذهبت إلى الفيلا لتأخذ بناتها تم حبسها بالداخل من قبل الأمن بناء على تعليمات إجلال التي جاءت وحاولت تهدئه ليل إلا أن ليل انفعلت عليها واهانتها لتصفعها اجلال على وجهها ويصل فارس مسرعاً وتدخل لتهدئة الأمور

يتعهد فارس إلى ليل بأن كل ما تريده سيحدث، وبالفعل اصطحبها مع بناتها وأخرجها من الفيلا وأوصلها إلى سيارتها وأكد لها أنه قام بذلك لأنه مقتنع بأن هذا هو حقها رغم أن ذلك سيجعله يدخل في صدامات كبيرة مع عائلته، وأثناء سير ليل بسيارتها قطع حازم (محمود ياسين جونيور) الطريق عليها ومعه مجموعة من الحرس الخاص وخطف البنات منها، وتتصل ليل بفارس وتخبرها بأن حازم والحرس أخذوا بناتها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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