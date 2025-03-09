برعاية الهيئة العامة للترفيه.. أحمد عز يقدم مسلسل أكشن قصير بميزانية ضخمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:53 صباحاً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشروع فني جديد، بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة، حيث ينتمي إلى المشروعات ذات الميزانيات الضخمة.

مشاركة نجوم عالميين في بطولة المسلسل

انطلاق التصوير بعد شهر يونيو المقبل

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بالفنان أحمد عز، والكاتب صلاح الجهيني، عبر صفحته على فيسبوك، قائلًا: "برعاية GEA وموسم الرياض، وبالشراكة مع استوديوهات الحصن BIG TIME وMBC وSela Studios، وقصة وسيناريو الكاتب الكبير صلاح الجهيني، ومشاركة الكتاب العالميين Daniel Knauf وSean Hennen وLucas O'Connor، تم البدء بالإعداد لمسلسل قصير أكشن من ٨ حلقات بطولة النجم الكبيرومجموعة من النجوم العالميين بميزانية تتجاوز الـ25 مليون دولار، وبإخراج أكثر من 3 مخرجين عالميين سيتقاسمو إخراج الحلقات فيما بينهم وبمستوى لا يقل عن أي مسلسل كبير عالمي".ومن المقرر انطلاق تصوير مسلسلالجديد، بعد الربع الثاني من العام الجاري، متابعًا: "نتمنى أن يحوز على إعجاب الجمهور، ويكون نقلة في عالم المسلسلات العربية القصيرة".

نشاط سينمائي لـ أحمد عز

وفي سياقٍ آخر، يعيشحالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتحديدًا على مستوى السينما، إذ يعمل على أكثر من مشروع في آنٍ واحد، أبرزها فيلم "The Seven Dogs" الذي يواصل تصويره حالياً داخل استديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعد هذا الفيلم العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الاستديوهات بعد افتتاحها في نوفمبر من العام الماضي.

فيلم The Seven Dogs من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبير من الفنانين سواء المصريين أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ، وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3"، ويعد الفيلم الأضخم في تاريخ السينما العربية حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار.

كما ينتظر أحمد عز، عرض فيلم "فرقة الموت" في موسم صيف 2025 حيث يتبقى له مشاهد معدودة وينتهي من العمل تماماً، والفيلم يشارك في بطولته منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، أحمد عبدالحميد، هاجر السراج مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

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