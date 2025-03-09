ربنا نصرني.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمنشور غامض عبر إنستغرام 

ماذا تقصد ياسمين عبد العزيز بأحدث منشوراتها؟

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

قصة وصناع مسلسل وتقابل حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:53 صباحاً - شاركت الفنانةجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة جديدة أثارت حالة من الجدل.نشرت ياسمين صورة حديثة لها وكتبت تعليق قالت فيه: "أنا مبسوطة أوي ربنا نصرني الحمد لله ربنا يديمها نعمة". وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور، بشكل كبير وتساءل البعض حول المعنى الذي تحمله هذه المقوله، وخمَّن البعض أنها تعبر عن سعادتها بمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي تنافس به في رمضان 2025، خاصةً بعد الاشادات الكبيرة التي حصلت عليها بعد الحلقة التي اكتشفت فيها خيانة زوجها.مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها، والتي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.

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