وتقابل حبيب الحلقة 8: حبس وصفع ياسمين عبد العزيز وخطف ابنتيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:53 صباحاً - تسارعت أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" في الحلقة الثامنة التي شهدت صدامًا بين فارس (كريم فهمي) وعائلته، بعدما أكد لهم أن ليل (ياسمين عبد العزيز) ترغب في الطلاق من يوسف (خالد سليم) وغير مستعدة لأى شيء آخر، ويدخل يوسف في مشادة مع فارس بسبب رقية العسكري (نيكول سابا) حيث يري فارس أنه كان هناك طرق أخرى لإنقاذ الشركة دون الزواج من رقية.

كريم فهمي يأخذ صف ياسمين عبد العزيز

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يُظهر فارس تعاطفه الكبير مع ليل أمام عائلته، بعدما رفض تصرفاتهم وأكد لهم أنه بريء من الأفعال التى يقومون بها وأنه لن يكون معهم فيما يقومون به، كما أكد لهم أنه لا يفرق معه إفلاس العائلة ولكن ما يهمه أن يتم دفع ثمن الفشل بدلاً من التجريح في الناس وتشريد أطفال من منزل والدهم إلى بيت أمهم، لتدخل إجلال (أنوشكا) وهي مصدومة من حديث ابنها فارس.

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وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "وتقابل حبيب"، ذهاب إجلال إلى ليل في منزل والدتها، وتحدثت معها، عن أهمية زواج يوسف من رقية العسكري للعائلة ولها هي وابنتيها، وأنها كانت على علم بهذه الزيجة لأن أى شيء يحدث في العائلة لا يتم دون موافقتها، لترفض ليل كل ذلك وتطلب من إجلال مساعدتها في الطلاق من يوسف، وتهدد إجلال بإظهار وجهها الثاني للحفاظ على كرامتها.

أنوشكا تحبس ياسمين عبد العزيز وتصفعها

تصاعدت الأزمة بين ليل وعائلة أبو العزم، حيث فوجئت ليل أن يوسف ذهب إلى مدرسة ابنتيها واصطحبهما معه إلى الفيلا دون إخبارها بالأمر، وعندما ذهبت إلى الفيلا لتأخذهما تم حبسها بالداخل من قِبَل الأمن بناءً على تعليمات إجلال هانم التي حضرت، وحاولت تهدئه ليل إلا أن الأخيرة انفعلت عليها وأهانتها كلامياً لتصفعها إجلال على وجهها ويصل فارس مسرعاً ويتدخل لتهدئة الأمور.

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يتعهد فارس إلى ليل بأن كل ما تريده سيحدث، وبالفعل اصطحبها مع ابنتيها وأخرجها من الفيلا وأوصلهن إلى سيارتها وأكد لها أنه قام بذلك لأنه مقتنع بأن هذا هو حقها رغم أن ذلك سيجعله يدخل في صدامات كبيرة مع عائلته، وأثناء سير ليل بسيارتها قطع حازم (محمود ياسين جونيور) الطريق عليها ومعه مجموعة من الحرس الخاص وخطف البنتين منها، وتتصل ليل بفارس وتخبره بأن حازم والحرس أخذوا البنتين.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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