شاهدوا شيماء سيف بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:53 صباحاً - خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار في أحدث ظهور لها بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية القفطان الرمضاني الأسود الذي يتناسب مع الأجواء الرمضانية التي نعيشها في الوقت الحالي، ويأتي ذلك في أول ظهور بعد إعلان عودتها إلى زوجها محمد كارتر بعد انفصال دام شهرًا فقط.

أناقة ورشاقة شيماء سيف في أحدث ظهور

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نشرت شيماء سيف صوراً وفيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام، ولاقت إطلالةإعجاب متابعيها الذين انبهروا بأناقتها ورشاقتها اللافتة خاصةً بعدما فقدت الكثير من وزنها على مدار الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتمادعلى مكياج بسيط من الألوان الناعمة التي تناسب إطلالاتالمعتادة.

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عودة شيماء سيف لزوجها بعد شهر انفصال

وتعيش شيماء سيف في الوقت الحالي حالة من الاستقرار على المستوى الشخصي بعد عودتها إلى زوجها محمد كارتر، الذي أعلن الأسبوع الماضي الخبر من خلال حسابه بموقع إنستغرام، بنشر صورة لهما، وكتب عليها قائلاً: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا حبيبتي رجعت لحضنى"، ليدخل الجميع يهنئونهما ويتمنون لهما حياة سعيدة مرة أخرى.

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديداً يوم 3 فبراير، أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستغرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

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يذكر أن سيماء سيف تشارك فى بطولة "إش إش" الذى يُعرض حالياً ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسى، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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