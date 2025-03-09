في الحلقة الثامنة من جودر2: تحالف بين نور اللبنانية وتارا عماد ضد ياسر جلال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:53 صباحاً - في الحلقة الثامنة من مسلسل جودر 2، يتشكل تحالف غير متوقع بين جوهرة (تارا عماد) وشواهي (نور اللبنانية)، حيث تتلاقى مصالحهما رغم اختلاف أهدافهما. فجوهرة، التي لم تتخلَّ عن رغبتها في السيطرة على جودر (ياسر جلال)، تجد في شواهي مفتاحًا لتحقيق ما لم تستطع الوصول إليه بمفردها.

عواقب كبيرة

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مسلسل جودر2

الاتفاق بينهما بسيط لكنه يحمل عواقب كبيرة، جوهرة تسلم شواهي رسالة والدها التي تحمل سر فك الرصد، وفي المقابل تتكفل شواهي بوضعتحت قدميها، سواء كان ذلك للانتقام أو لصنع حكاية سعيدة تجمعهما. لكن هل ستسير الأمور كما هو مخطط لها، أم أن هذا التحالف قد ينقلب ضدهما في لحظة غير متوقعة؟تدور أحداثاستكمالاً لأحداث الجزء الأول في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكايةبن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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